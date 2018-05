Geen kwaad opzet bij verdrinking van dertiger 30 mei 2018

Bij het overlijden van de man die maandagavond in het kanaal Brussel-Charleroi viel is geen sprake van kwaad opzet. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Het slachtoffer is een 34-jarige Roemeen uit Sint-Gillis. Een getuige zou de man ter hoogte van het zwembad Hallebad aan de Graankaai in het water zien springen en vallen hebben. Vervolgens schreeuwde hij nog in het Engels om hulp.





De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog een uur lang te reanimeren, maar alle hulp bleek tevergeefs. "Er werd een wetsdokter aangesteld die geen verwondingen kon vaststellen die niet te maken hadden met de reanimatie", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Hoe hij in het water is geraakt, is niet duidelijk. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen van een misdrijf." (TVP)