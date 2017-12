Geen Kerstshopping zonder drukbezette Kerstman 02u25 0 Foto Mozkito De Kerstman was één van de smaakmakers tijdens het shoppingweekend. Halle De Halse handelaars kunnen terugblikken op een geslaagd Kerstshoppingweekend, met dank ook aan de Kerstman himself.

Vooral zaterdagnamiddag doken heel wat mensen nog de winkels in het centrum binnen om snel nog enkele cadeautjes te kopen. De Verenigde Handelaars hadden intussen alles uit de kast gehaald om de winkelstraten gezellig te maken. Zo trok er een dweilorkest door de stad en werden klanten getrakteerd op chocomelk en glühwein.





Eén van dé smaakmakers was evenwel de Kerstman himself. In het gebouw waar ooit nog supermarkt Hodé gevestigd was, nam hij tijdelijk zijn intrek. Jong en oud kon er met hem op de foto gaan, om dan ook nog eens met een geschenkje huiswaarts te keren.





Ook komend weekend is er nog extra animatie tijdens het laatste shoppingweekend voor de start van de solden. (BKH)