Geen Europees geld voor Wifi-netwerk in Halse binnenstad Bart Kerckhoven

09 december 2018

10u35 0 Halle Het Halse stadsbestuur krijgt geen Europese steun om een wifi-netwerk uit te rollen in de Halse binnenstad. Het schepencollege rekende op 15.000 euro om het project te realiseren maar de stad zit niet bij de 97 laureaten in ons land.

Het wifi-netwerk waar bezoekers gratis van kunnen gebruik maken zou er komen in de Basiliekstraat vanaf de Grote Markt tot de Parklaan, op de Grote Markt, de Beestenmarkt, de Maandagmarkt en de Melkstraat. De stad voorziet zelf 50.000 euro maar rekende dus ook op Europese steun. Het is nu onduidelijk of het project verdergezet wordt. De handelaars in Halle vonden het netwerk alvast een goed idee als extra service naar de klanten toe.

In onze regio is er wel een gemeente die op subsidies kan rekenen. Dilbeek zit namelijk wel bij laureaten. Als Halle de Europese steun wil zijn er wel nog drie kansen de komende twee jaar want de Europese Commissie gaat nog drie keer een subsidieronde organiseren.

LEES OOK: Binnenstad wordt een grote hotspot

Hier kan je lezen welke steden en gemeenten wel kunnen rekenen op Europees geld voor een gratis wifi-netwerk.