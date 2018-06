Geen bankautomaat meer in Sint-Rochuswijk 22 juni 2018

Het laatste geldautomaat in de Sint-Rochuswijk is definitief gesloten nu ook het bankkantoor van BNP Paribas Fortis op de Sint-Rochusstraat verdwijnt. Een paar jaar geleden kon er in de dichtstbevolkte wijk van de stad nog op vier plaatsen geld afgehaald worden. Maar maanden geleden al sloten de filialen van KBC, Dexia en ING er de deuren. "Het agentschap in de Sint -Rochuswijk fusioneerde met het agentschap in Buizingen", zegt woordvoerster Hilde Junius van BNP Paribas Fortis. "BNP Paribas Fortis heeft nog een geldautomaat in het nabijgelegen station en vier automaten in het agentschap in de Basiliekstraat. Klanten gaan ook steeds meer digitaal bankieren en minder naar het kantoor. Vorig jaar kondigden we al aan dat er 65 kantoren zouden fusioneren in de loop van 2018. Bij deze evaluatie houden we ook rekening met een optimale geografische dekking. Hierbij spelen factoren als de ligging van het kantoor, nabijheid van andere BNP Paribas Fortis kantoren, aanwezigheid van commerciële centra, concurrentie, bevolkingsdichtheid en verplaatsingsgewoonten van de klant een rol." (BKH)