Garageverkoop in Nieuw Rodenem 12 mei 2018

De Vriendenkring van Nieuw Rodenem organiseert op zondag 27 mei een garageverkoop in de wijk. Deelnemers bieden hun spullen te koop aan tussen 10 uur en 17 uur. De standjes worden opgesteld in de Brouwerijstraat, Kouter, Veldstraat, Heuvelpark, Vandenschrieckstraat, Ernest Duezstraat, Reinaertweg, Jubellaan, Frans Loriestraat, Tulpenlaan en Jozef Debusscherstraat. Standplaatsen kosten 2 euro per drie lopende meter. Meer informatie bij Jenny Lievens via jenny.lievens@telenet.be en 02/356.82.65. (BKH)