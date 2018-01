G-Bloezers zijn vaste dweilorkest 02u28 4 Foto Marc Colpaert

De G-Bloezers een afdeling van de Koninklijke Harmonie De Vrede uit Gooik zijn zopas gepromoveert tot het vaste huisorkest van de stad Halle. Vorig jaar behaalden de G-Bloezers uit Gooik, de tweede plaats in het Belgisch Kampioenschap voor dweilorkesten. Blijkbaar was dit voldoende voor de stad Halle om deze mensen als vast huisorkest in Halle te promoveren. "Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee dat we sinds kort regelmatig eens mogen gaan ' bloezen' in de stad Halle", lacht voorzitter Wilfried Bultereys. Deze G-Bloezers waren de laatste jaren al actief op heel wat evenementen in Gooik en andere Pajotse gemeenten en hun muziek zorgt dan ook voor de nodige sfeer op tal van gebeurtenissen. "Wij blijven natuurlijk ook nog actief in onze gemeente Gooik, waar de mensen steeds een beroep op ons mogen doen", laat de voorzitter ons nog weten. Meer weten over deze vereniging ga naar: www.gbloezers.be





(MCT)