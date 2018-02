Fredy en Annie gekroond tot Seniorenprinsenpaar 12 februari 2018

02u34 0 Halle Fredy Vanvolsem (69) en Annie Vermeulen (69) gaan sinds zaterdagavond door het leven als Seniorenprinsenpaar van Halle.

Het koppel moest zichzelf daarvoor wel eerst bewijzen tijdens een reeks opdrachten. De avond startte in café Bij Mit waar ze een ei moesten leegzuigen (foto) met een rietje. Van daar ging het naar de buren van café Den Herberg waar pikante balletjes op het menu stonden. Uiteindelijk trok de Orde van Senioren naar zaal Lindegroen waar de apotheose van de avond plaatsvond. Op het podium van Lindegroen vingen ze onder andere snoepmuizen, puzzelden ze de carnavalsaffiche in mekaar en braken ze zich het hoofd over oude foto's van Halse prinsessen. Maar aan het einde van de avond was de Orde van Senioren unaniem: Fredy en Annie maken half maart Carnaval Halle op de eerste rij mee als Seniorenprinsenpaar.





(BKH)