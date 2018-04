Frederic en Chun baten Van Hoo uit 05 april 2018

02u26 0

Restaurant Van Hoo, gelegen achter het zwembad op Nederhem, heeft met Frederic Holderbeke en Chun Sokuntheary twee nieuwe uitbaters. Ze kennen de zaak als hun broekzak, want Frederic werkt er zelf al zeven jaar, en Chun drie jaar. "We behouden het concept", klinkt het. "Ook het personeel is gebleven. We streven naar een mooie prijs-kwaliteitverhouding bij de keuze van de gerechten."





(SMH)