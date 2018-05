Fred en Julienne zijn gouden koppel 01 juni 2018

Fred Monseu (73) en Julienne De Bontridder (74) uit de A. Puesstraat in Lembeek vierden hun gouden bruiloft in Resto Alsput. Ze leerden ekaar kennen toen ze uitgingen naar De Jongen Deken in Leeuw. Fred was meubelmaker in Rode, ging werken bij Rolies en eindigde bij Colruyt. Daar was Fred 22 jaar vakbondsafgevaardigde voor het ACV. Julienne werkte in een kledingzaak, maar bleef thuis voor de kinderen. Het gezin werd uitgebreid met de zonen Patrick en Dirk en de kleinkinderen Toby, Jelco, Laura en Amelie. Fred was jaren bestuurslid van Avenir Lembeek, terwijl Julienne de was deed voor de club. Toen hij met spijt afscheid nam van Avenir, ging Fred kanaries kweken. Julienne houdt van breien. Samen trekken ze soms naar Okra Lembeek.











(SMH)