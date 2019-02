Foutparkeerder belemmert doorgang aan paaltjes Beestenmarkt: mugteam moet te voet verder Bart Kerckhoven

28 februari 2019



Halle

Halle De hulpverleners van het mugteam van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria moesten hun voertuig twee weken geleden achterlaten op de Beestenmarkt nadat ze er niet in slaagden om de verzinkbare paaltjes te doen zakken met hun badge.

Gemeenteraadslid Marc Sluys (N-VA) informeerde op de gemeenteraad naar de omstandigheden van het incident. Op zaterdag 16 februari rukte het mugteam omstreeks de middag uit naar het centrum van de stad voor een persoon die onwel geworden was. Getuigen zagen hoe het mugteam stopte voor de paaltjes en een van de hulpverleners tevergeefs probeerde om de paaltjes te doen zakken met de badge. Toen dat niet lukte parkeerden de mensen hun wagen op de Beestenmarkt om te voet naar de interventie te trekken. Schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) verklaarde dat de stadsdiensten niet op de hoogte waren van het incident. “Onze diensten hebben naar aanleiding van deze vraag wel met een badge bestemd voor de mug zelf de test gedaan en het systeem werkte”, zegt Servé. Hij vermoedde dat de wagen niet dicht genoeg bij de paaltjes reed waardoor de detectielus niet overschreden werd en de paaltjes dus ook niet zakten. Donderdagnamiddag werd duidelijk wat er gebeurd is. Bij het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria laten ze weten dat een fout geparkeerde wagen aan de oorzaak van het probleem lag. “Als gevolg van een verkeerd geparkeerd voertuig kon onze mug niet op de correcte manier de paaltjes naderen waardoor we geen toegang hadden tot de verkeersvrije zone”, vertelt woordvoerster Lies Loeckx. “Onze urgentiearts benadrukt dat dit spijtige probleem geen negatieve invloed heeft gehad in de benadering en behandeling van de patiënt.” Het ziekenhuis laat verder weten dat er normaal nooit problemen zijn met de paaltjes en dat de hulpverleners weten dat ze heel dicht bij de paaltjes moeten rijden om die te laten zakken.