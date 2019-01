Fotograaf laat street artist los op studiomuur en dit is het resultaat Bart Kerckhoven

10 januari 2019



Thierre Rosmane, ook gekend als fotograaf Juno, heeft voortaan een wel heel bijzondere achtergrond in zijn studio om foto’s te maken. De man heeft er een groot street art-kunstwerk op één van de muren laten spuiten. Rosmane ontmoette artiest Ocreos toen hij het nieuwste graffitiproject aan het station van Halle in beeld bracht. De jonge Brusselse artiest specialiseert zich in typografie in street art en bleek de geknipte kunstenaar voor Rosmane om een van de muren te bespuiten. “Een grote muur was nog vrij in de studio”, zegt Rosmane. “Niet alleen is het kunstwerk ook decoratief, de graffiti kan ook gebruikt worden als achtergrond voor studiofoto’s.” Wie wil kan het kunstwerk zelfs gratis gaan bezichtigen na afspraak in de studio op de Octave de Kerchove d’Exaerdestraat in Buizingen.