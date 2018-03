Fotoclub Iris plaatst soldatenvrouwen centraal 30 maart 2018

Fotoclub Iris organiseert nog een laatste keer een tentoonstelling rond de Sint-Veroonmars, en wist hiervoor 45 vrouwen van de verschillende soldatengroepen te strikken. Zij poseerden in het mooie decor van brouwerij Boon.





De Lembeekse club zette in de voorbije jaren al de jongere en oudere generatie op de foto, maar deze keer is het dus aan de vrouwelijke paassoldaten om te schitteren tijdens de paasexpo van Iris. Onder andere de tonnenzaal van brouwerij Boon bleek een perfecte locatie te zijn om de traditie van de paasprocessie in de schijnwerpers te plaatsen.





De tentoonstelling kan je bezoeken in de pastorij van Lembeek, in de Stationsstraat. Komend weekend kan je er telkens van 11 uur tot 18 uur terecht. De toegang is gratis. Meer info op www.fotoclubirislembeek.be.





(BKH)