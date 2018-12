FOTO/VIDEO Halle Schaatst start met show en nieuw record Bart Kerckhoven

13 december 2018

De organisatoren van Halle Schaatst trakteerden de eerste bezoekers van de overdekte ijspiste op een show van kunstschaatsclub Kryos. Het werd een extra feestelijke opening waarbij de medewerkers van het eerste uur samen met het stadsbestuur de ijspiste officieel mochten openen. Halle Schaatst bestaat namelijk tien jaar en dan hield organisator Halle Events er graag aan om de vele vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Halle Events mag al meteen trots zijn op een eerste record dat sneuvelt: Er komen de komende weken meer dan vierduizend leerlingen met hun school schaatsen in de tent op het Stationsplein en dat is ongezien. Zelfs vanuit Wallonië vinden scholen de weg naar de piste. Ook de individuele bezoekers blijven meer dan welkom. Alle informatie over de piste is te vinden op www.halleschaatst.be. Maar geniet vooral mee van de beelden van de openingsavond.