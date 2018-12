FOTO Leerlingen Zilverberk laten zich sponsoren voor eigen Warmathon Bart Kerckhoven

14 december 2018

11u25 0

De leerlingen van basisschool Zilverberk in Halle lopen zich vandaag uit de naad voor het goede doel. De school organiseert een eigen Warmathon waarbij de kinderen zich laten sponsoren. In ruil voor een bijdrage van hun ouders, familie of vrienden lopen ze een rondje op de campus. Het parcours werd uitgestippeld over de speelplaats maar ook in de gangen van het schoolgebouw. Wie wil kan ook deze namiddag nog zijn of haar bijdrage leveren tijdens de wintermarkt die plaats vindt vanaf 15.30 uur tot 18.30 uur. Er worden dranken en hapjes geserveerd en het kerstkoor van de school treedt op. Wie kan op de foto met de kerstman en de kinderen kunnen geschminkt worden. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen in de streek.