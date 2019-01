FOTO. Feestvierders dansen van oud naar nieuw op Nieuwjaarsfuif in ‘t Vondel Bart Kerckhoven

01 januari 2019

09u23 0

We hopen dat U genoten hebt van uw oudejaarsfeestje. In cultureel centrum ’t Vondel in Halle hebben de feestvierders op de Nieuwjaarsfuif van de Souts Sint-Rochus dat zeker gedaan. Honderden jongeren zakten af naar ’t Vondel om er samen fuivend het nieuwe jaar in te zetten. Wie nadien nog niet uitgefeest was kon nog naar jeugdhuis Eenders in Buizingen of naar één van de Halse café’s waar ook tot het daglicht gefeest werd.