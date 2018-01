Figuranten gezocht voor Mariaprocessie 24 januari 2018

02u53 0

Het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle is op zoek naar figuranten voor de tweejaarlijkse Mariaprocessie. Die gaat uit op Pinksterzondag (20 mei) en wordt dit jaar extra feestelijk omdat het ook de verjaardag is van Halle als bedevaartstad. Tijdens de processie worden allerlei taferelen uitgebeeld en daar zijn natuurlijk honderden figuranten voor nodig. Wie geïnteresseerd is, kan zich opgeven via figuratie@mariaprocessie.be.





(BKH)