Fietsers en voetgangers mogen over brug Drasop 03 september 2018

02u31 0

Fietsers en voetgangers mogen opnieuw over de brug over de Brusselse Ring op de Drasop in Buizingen. De brug is sinds 1 augustus afgesloten voor alle verkeer nadat een vrachtwagen onder de brug helemaal uitbrandde. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer besliste om de brug alvast open te stellen voor voetgangers en fietsers. Onderzoek wees uit dat de brug stabiel genoeg is om hen alvast door te laten. Of de brug hersteld zal worden of volledig afgebroken zal worden is intussen niet duidelijk. Daarvoor moet extra onderzoek gebeuren. Het ziet er dus niet naar uit dat de brug op korte termijn opengesteld zal worden voor het verkeer. (BKH)