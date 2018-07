Fietsdieven opgepakt 12 juli 2018

02u46 1 Halle De lokale politiezone Zennevallei heeft vier fietsendieven kunnen arresteren.

Het aantal fietsdiefstallen zit de afgelopen tijd weer in de lift, voornamelijk in de Halse stationsomgeving. De patrouilles en controles werden daarom uitgebreid. Maandag werden twee dieven in de Meiboomstraat betrapt door een voorbijganger, waarna het duo op de vlucht sloegen. Enkele jongeren in de buurt begonnen te roepen, wat de aandacht van een politiepatrouille trok. Het duo kon gearresteerd worden. Vorige week kon een eigenaar de dief van zijn fiets aan het station aanduiden, maar bij een controle door de wijkinspecteur sloeg de man op de vlucht. Hij werd achterna gezeten en kon ingerekend worden. Hij kreeg van het parket een onmiddellijke dagvaarding. De tweede al, want hij werd enkele dagen voordien ook al eens betrapt.





(TVP)