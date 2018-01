Fietsdiefstallen fors gedaald 02u43 0 Halle Het aantal fietsdiefstallen in de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) is fors gedaald, van 238 in 2016 naar 188 vorig jaar.

De daling was het grootst aan het station van Halle. Daar werden twee jaar geleden nog 95 fietsen gestolen, terwijl dat er vorig jaar 60 waren. In Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werden in 2017 nog 31 fietsen gestolen.





De politie mikte op een daling van 15 procent, maar doet het dus nog beter met een daling van 21 procent. Die is er natuurlijk ook niet zomaar gekomen. Fietsers krijgen al jaren de raad om hun rijwiel te laten graveren. En in de voorbije maanden waren er ook extra controles, en werden er meerdere fietsdieven opgepakt. De politie roept ook op om altijd aangifte te doen wanneer je fiets gestolen is. Dat kan immers helpen bij het in kaart brengen van de problematiek en het vinden van de daders. (BKH)