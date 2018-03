Festivhalle wil vandaal nog altijd vinden 29 maart 2018

02u25 0 Halle Rock Monsieur, de organisatie achter Festivhalle, is na meer dan zes maanden nog altijd op zoek naar de vandaal die in september een brandblusser leegspoot op de geluidsinstallatie.

De vandaal sloeg toe tijdens de jongste editie van het festival. Een tiental bezoekers moest toen zelfs verzorgd worden door de mensen van het Rode Kruis omdat ze het poeder ingeademd hadden. "We kregen nu van de verzekeraar te horen dat de kosten niet gedekt zijn omdat de feiten opzettelijk gepleegd werden door een onbekende", zegt Sebbe Raemdonck van Rock Monsieur. "Een zoektocht naar de dader via sociale media heeft niets opgeleverd. Daarom lanceren we nu een nieuwe oproep. Wie iets gezien heeft of tips kan leveren, wordt gevraagd zich te melden via info@festivhalle.be. Discretie wordt verzekerd. Mocht de dader zich na al die tijd toch nog willen melden, dan kan dat via hetzelfde e-mailadres. Ook voor hem of haar garanderen we een discrete aanpak."





Festivhalle vindt dit jaar plaats op 6, 7 en 8 september. De affiche wordt binnenkort bekendgemaakt.





