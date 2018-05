Festivhalle strikt Bart Peeters 08 mei 2018

Bart Peeters zal op 8 september op het podium van Festivhalle staan, het gratis muziekfestival in het centrum van de stad. Het is meteen de eerste grote naam die organisator Rock Monsieur bekendmaakt. Naast Bart Peeters krijgen ook Lobstar en Jan Vervloet een plekje op de affiche. Lobstar mag het festival opnieuw openen op donderdag 6 september, wanneer traditioneel de bar voor het eerst opent. Jan Vervloet verdiende zijn sporen in de dancewereld van de jaren 90, met Fiocco, Bonzaï All-Stars en Scoop. Hij is één van de dj's die op vrijdagavond tekenen voor de muziek. (BKH)