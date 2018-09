Festivhalle maakt zich op voor komst van Bart Peeters 06 september 2018

02u42 0 Halle De organisatoren van Festivhalle ontvangen vanavond de eerste bezoekers op het terrein aan de Leide. Het gratis festival begint zoals altijd met een streekbierenavond.

Bossum, Lobstar en Bram en Lennert beloven aangepaste muziek bij de speciale bierkaart die dan geserveerd wordt. Vrijdagavond is dan weer gereserveerd voor de dj's. De sportvereniging FriS mag die avond openen en voor de gelegenheid laten ook dj's met een beperking de tent dansen. Met dj's Jan Vervloet, Double D, dj White, Dimaro en dj Frank programmeerde organisator Rock Monsieur nog hele rist grote namen voor de danceliefhebbers. Zaterdag is er dan de grote festivaldag. De start van de dag is gereserveerd voor de jongsten met Pipo & Pipette en de Nachtwacht op de affiche. Mama's Jasje viert zijn vijfentwintig jaar en met Bizkit Park staat er een stevige portie rock op de affiche. Toppers op de affiche zijn Daan, Jebroer en Bart Peeters. Het podium is voor de gelegenheid wat groter gemaakt. Met Bart Peeters heeft Festivhalle dan ook een van de bekendste namen in de Vlaamse muziekscene op de affiche. "We hopen daarmee een breed publiek aan te spreken", zegt Sebbe Raemdonck van Rock Monsieur. "We richten ook dit keer een geheim podium op het terrein in dat dit keer nog beter afgewerkt is."





(BKH)