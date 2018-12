Felix Merckx krijgt Jaak Deblander-prijs van Oud Halle Zeventiger schreef bijna halve eeuw artikels over de stad Bart Kerckhoven

07 december 2018

16u42 1 Halle De werkgroep Oud Halle reikte oud-journalist Felix Merckx (72) de Jaak Deblander-prijs uit. Zo wil de vereniging Felix bedanken voor zijn journalistieke werk. “Het is dankzij zijn artikels dat erfgoed in Halle zo hoog op de politieke agenda belandde”, zegt Ghislain Stas.

Felix Merckx heeft net geen vijftig jaar verslag uitgebracht over de meest uiteenlopende onderwerpen. In de jaren zestig werd hij correspondent voor Het Laatste Nieuws. Foto’s maken was een hobby en de teksten daarbij aanleveren bleek geen probleem. “Het was een hele andere manier van werken”, weet Felix. “Toen was ik ’s nachts aan het werk om al die foto’s te ontwikkelen. En dan moesten die nog naar de redactie gebracht worden zodat ze op tijd in de krant gedrukt konden worden.”

Respect voor erfgoed

Felix besloot eerder dit jaar een punt te zetten achter zijn journalistieke activiteiten. Hij werd al in de bloemetjes gezet door het Halse schepencollege. Maar nu besloot ook de Werkgroep Oud Halle hem te vieren. De leden overhandigden hem de Jaak Deblander-prijs. Met die prijs willen ze hem vooral bedanken voor alle artikels die hij schreef over het erfgoed in Halle en omgeving. De onderscheiding werd genoemd naar stedenbouwkundige Jaak Deblander die destijds ijverde voor respect voor het erfgoed in de streek. Ghislain Stas stak zijn lof bij de uitreiking niet onder stoelen of banken. “Ik leerde Felix kennen op onze persconferenties over de inventaris die we destijds maakten van het historisch centrum van de stad. Felix in het bijzonder en de lokale media hebben ons geholpen om ons project in de kijker te zetten. Ik spreek over een tijdperk waar nog geen sociale media of internet bestonden. Zonder hem en zijn collega’s stonden we nergens.” Stas haalt daarbij onder andere het blootleggen van de resten van de oude burcht onder de grond van het oude ziekenhuis aan. “Het is door zijn werk dat we de bevolking toen overtuigden van het belang van ons lokaal erfgoed”, aldus Stas die ooit collega was van Felix bij de toenmalige bank BBL.

Felix zelf blijft bescheiden. “We deden ons werk”, zegt hij. “Maar ik weet wel nog goed de tijd dat we nauwelijks ons werk konden doen. Onder burgemeester Devillé kregen we niets van informatie. We hebben ooit eens beslist om in staking te gaan. We verlieten uit protest de gemeenteraad en zijn dan in De Fazant iets gaan drinken. Nadien groeide toch stilaan het besef dat we als journalisten niet zomaar overal buitengesloten konden worden. Zo werd ook de basis gelegd van de Halse Persclub. We waren misschien allemaal wel journalisten die voor andere media werkten, uiteindelijk hielpen we mekaar wel waar we konden. Dat bewijst de Persclub al jaren.”

Moeilijk uit de voeten

Felix had er graag nog enkele jaren bij gedaan. “Maar de gezondheid wil niet mee”, zegt hij. “Ik kan geen teksten meer tikken en ik kan moeilijk ‘uit de voeten’. Het is goed geweest.”

De Jaak Deblander-prijs werd dit keer opnieuw overhandigd in de vorm van een gepersonaliseerd kunstwerk. Kunstenaar Jan Springael liet zich inspireren door de carrière en het leven van Felix in de figuur van ‘Felix De Kat’.