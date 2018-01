Feestvierders fuiven van oud naar nieuw 02u26 0 Mozkito 't Vondel in Halle liep vol voor de Nieuwjaarsfuif van de JIN-afdeling van Scouts Sint-Rochus. Halle Een paar duizend feestvierders beleefden de overgang van oud naar nieuw op een van de grote fuiven in de streek. Zowel in Halle, Ternat als Lennik kwamen mensen samen op grotere evenementen om te feesten. De politie bleef paraat moest vooral in vechtpartijen tussenbeide komen. In Halle werden ook nog twee minderjarige zakkenrollers ingerekend.

In cultureel centrum t' Vondel vierden een duizendtal jongeren de overgang van oud naar nieuw tijdens de Nieuwjaarsfuif van de JIN-afdeling van de scouts van Sint-Rochus. Een vijftigtal medewerkers waren aan de slag om alles vlot te laten verlopen samen met veiligheidsmensen. In Halle kon de politie van de zone Zennevallei omstreeks 2 uur twee zakkenrollers oppakken die net een man beroofd hadden van zijn portefeuille. De twee minderjarigen hadden die nacht al drie keer elders toegeslagen. Het duo bleek afkomstig te zijn van Frankrijk en minstens een van hen werd voorgeleid bij de jeugdrechter. Om 6.20 uur werden vier mensen bestuurlijk aangehouden nadat er een vechtpartij ontstond in de buurt van jeugdhuis Eenders. Een tiental personen raakten er slaags met elkaar en de politie moest dus tussenbeide komen.





In Lennik waren er 1.200 feestvierders van de partij op de New Years Party van de KLJ uit Sint-Martens-Lennik.





In de buurt van de fuif moest de politie tussenbeide komen in een kleine vechtpartij. Er werden ook meer dan twintig flessen alcohol en blikken afgenomen van bezoekers.





Het Rode Kruis verzorgde dertien mensen waarvan zeven omdat ze te veel gedronken hadden. Vier van hen moesten ook naar het ziekenhuis voor verder verzorging. Op de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria werden er buiten de 'gewone' spoedpatiënten nog een twintigtal mensen verzorgd die tijdens de feestelijkheden gekwetst raakten of geïntoxiceerd geraakten door de alcohol. Een jonge man werd ook binnengebracht na een ongeval met vuurwerk. Ook in Ternat werd er gefuifd op oudejaar. In zaal Puls vond de New Years Party plaats van vzw Kuub. Daar kwamen 800 mensen op af. (MEN/BKH)





