Feestje kost veertig dagen rijverbod 16 juni 2018

C.B. heeft zich vorig jaar iets te stevig geamuseerd tijdens Festivhalle. Toen de man nadien in zijn wagen stapte, werd hij tegengehouden door de politie. Hij bleek 1,97 promille alcohol in het bloed te hebben. "Hij wist niet dat hij zoveel gedronken had", aldus zijn advocate. Maar daar had politierechter Johan Van Laethem het toch moeilijk mee. "Als je zelf verklaart dat je twaalf glazen bier op hebt, dan weet je dat je zo niet kan rondrijden", klonk het. De man kreeg een boete van 1.600 euro, deels met uitstel, en een rijverbod van veertig dagen. Hij moet ook medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)