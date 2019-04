Fans en vrienden pennen massaal berichtjes neer in rouwregister voor Paul Severs: “Een sympathieke en warme man die ons altijd zal bijblijven” Tom Vierendeels

11 april 2019

18u05 0 Halle Vele tientallen vrienden en familieleden van Paul Severs hebben vandaag al iets achtergelaten in een van de rouwregisters voor de overleden charmezanger. In de basiliek van Halle was het bij momenten zelfs aanschuiven. Onder hen ook ‘Piet’ Vermeiren, de bassist van Pauls eerste succesvolle band ‘The Criminals’.

Het bestuur van de stad Halle opende donderdagochtend om 10 uur een rouwregister in de Sint-Martinusbasiliek aan de Grote Markt. De wekelijkse markt op donderdag was er misschien niet vreemd aan, maar nog voor de middag waren al tientallen mensen langsgekomen om steunende woorden voor Pauls familie neer te pennen in een van beide rouwregisters. Beide, want de stad liet twee rouwregisters openen om een eventuele volkstoeloop de baas te kunnen. Het eerste uur werden de twee registers al druk gebruikt en bij momenten moesten mensen even geduld hebben om iets te kunnen schrijven. Onder hen ook Jean-Pierre Vermeiren, in Halle beter gekend als Piet. “Ik vind Paul een heel sympathieke jongen, die veel goede muziek gemaakt heeft”, zegt hij. “Zijn liedjes zijn fantastisch en hij kon ambiance brengen, kortom een echte topartiest. Samen met hem begon ik halfweg jaren zestig te repeteren met The Criminals, waar ik de bassist was. We begonnen in de tuin van een woning, maar omdat het te veel werd voor die mensen verhuisden we naar de paterskerk. Daar haalden we een houtkelder leeg en richtten we in als de fameuze ‘Paxkelder’. We hielden er heel wat repetities en ondertussen ontvingen we volk, waardoor het een echt gezellige en toffe club werd. Pater Pax hielp ons ook enorm, zeker met het transport van instrumenten en luidsprekers aangezien wij geen auto hadden. Het laatste concert van Paul in Halle, toen hij zijn zeventigste verjaardag vierde, heb ik met hem nog gebabbeld. Hij fond het fantastisch dat ik aanwezig was.”

“Een groot verlies voor Halle en omstreken”, zegt Marleen. “Mijn oudste broer heeft ook jaren bij hem gewerkt en zelf ben ik altijd fan geweest. Een heel sympathieke mens, en enerzijds was een overlijden misschien de beste uitkomst zodat Paul niet als een plant moest verder leven. Het gaat ook om een hele leuke familie, en daarom wilde ik hen woorden van steun achterlaten.” Ook Rita en haar man lieten iets achter in het rouwregister. “Paul betekende veel voor ons”, vertelt ze met tranen in de ogen. “Vier jaar geleden luisterde hij nog een feest van ons op. In november en februari beleefden we nog fijne namiddagen met hem. Toen ik achttien was begon hij te zingen en sindsdien is hij mijn idool. Een vriendelijke en zachte man, bekommerd om zijn ‘vrouwke’, kinderen en kleinkinderen.”

Ook Annie groeide op met de liedjes van Paul. “Velen hier zijn in de prille jaren zeventig groot geworden met zijn muziek”, zegt ze. “Hij was toen heel bekend in Halle. Telkens liet hij een goede indruk na – echt een prachtige mens. Hij stond heel dicht bij zijn fans maar ook bij andere mensen.” Ook Liliane heeft naar eigen zeggen veel gedanst op zijn liedjes. “Een jammer overlijden van een man die ik de jaren zeventig regelmatig gevolgd heb”, klinkt het. “Het is echt nostalgie. Hij was zo vriendelijk, bracht prachtige liedjes en hij was zo’n warm persoon. Ik heb het geluk gehad onlangs in Lebbeke nog een prachtig concert van hem te kunnen bijwonen.” Monique noemt hem zelfs de vriendelijkste onder alle Vlaamse zangers. “Ik zal hem nooit vergeten aangezien ik in de jaren zeventig en tachtig veel met hem ben weggeweest”, luidt het. “Mijn man heeft ook nog enkele jaren met hem samengewerkt bij Beca. Waar je hem ook tegenkwam, zelfs in de winkel, wilde hij altijd een praatje slaan. Een lieve, sympathieke man. Ik wilde hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan.”

De rouwregisters zijn elke donderdag, vrijdag en zaterdag toegankelijk in de Sint-Martinusbasiliek tussen 10 uur en 17.30 uur.