Familieruzie ontploft op trouwfeest 02 februari 2018

Een 35-jarige man uit Halle riskeert een celstraf van 8 maanden voor slagen en verwondingen. De man gaf zijn zus een vuistslag op het trouwfeest van hun andere zus. Achter het incident zat een jarenlange familievete.





De beklaagde was immers tien jaar geleden gescheiden van zijn vrouw en met een andere vrouw hertrouwd. Dit was niet naar de zin van het slachtoffer en hun moeder, met wie hij uiteindelijk alle banden verbrak. Op het huwelijk van zijn jongere zus was hij wel aanwezig met zijn nieuwe vrouw en hun twee kinderen.





"Omdat zijn moeder en de bewuste zus er niet zouden zijn", aldus zijn advocaat. Op het feest bleken de twee er echter wel te zijn. Hierop verliet hij het feest maar bij het weggaan geraakten zijn vrouw en zus in de clinch. "Het licht ging uit toen hij zag dat zijn zus een tas gooide naar zijn vrouw en kinderen. Hierop gaf hij 1 vuistslag, met een gebroken neus tot gevolg", aldus het parket.





Uitspraak op 26 februari. (WHW)