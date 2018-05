Familie Derdelinckx viert viergeslacht 15 mei 2018

De familie Derdelinckx uit Halle is een viergeslacht in mannelijke lijn rijker. Stamvader is Oscar Derdelinckx (84), Ronny Derdelinckx (56) is de trotse grootvader. Het rijtje wordt vervolledigd door papa Tristan (32) en de negen maanden oude Liam.





(BKH)