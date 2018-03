Extra verkeerscontroles 30 maart 2018

De lokale politiezones in onze provincie zullen in april extra controleren op snelheid en rijden onder invloed.





"We willen uiteraard het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers terugdringen", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a). "De gevolgen van een ongeval waar drank of drugs een rol in speelden, zijn ook veel zwaarder." Vorig jaar werden in onze provincie 1.782.278 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Daarvan reden er 168.345 te snel. (TVP)