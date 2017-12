Extra smiley-borden langs de wegen 02u35 0

Het stadsbestuur zal volgend jaar vijf extra smiley-borden aankopen. Die elektronische borden duiken nu al enkele jaren in het straatbeeld op, en tonen langsrijdende weggebruikers hun snelheid. Wie de limiet respecteert, krijgt een groen en lachend gezichtje. Wie dat niet doet, krijgt een boos gezichtje te zien. "We stellen vast dat die borden effect hebben op weggebruikers", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Er wordt toch meer op de snelheid gelet. Daarom investeren we ook in de aankoop van extra borden." In totaal is er een bedrag van 11.000 euro mee gemoeid. De smiley-borden stonden de laatste tijd vaak in de Sint-Rochuswijk, waar pas onlangs een zone 30 ingevoerd werd. (BKH)