Extra rijverbod voor man die rijbewijs niet binnenbrengt 29 mei 2018

E.W. moest zijn rijbewijs afgeven op de griffie na een veroordeling, maar deed dat niet binnen de vier werkdagen na de oproep. "Ik heb dat nadien wel gedaan, maar ze wilden het niet meer", legde W. uit aan politierechter Johan Van Laethem.





"In november bent u dat komen aanbieden, maanden later dus", aldus Van Laethem. "Nochtans had u dat moeten weten, want u hebt al 14 veroordelingen voor onder meer snelheidsovertredingen en het negeren van een rood licht." De man kreeg een boete van 1.600 euro waarvan 1.400 euro met uitstel, omdat de man weinig geld verdient. Hij is wel zijn rijbewijs kwijt voor twee maanden en moet het theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. (BKH)