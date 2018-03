Extra nachtbussen voor feestvierders 06 maart 2018

Het nieuwe Prinsenpaar Jurgen en Vanessa kan rekenen op een eigen chauffeur tijdens de dolle dagen maar dat betekent niet dat het koppel niet graag even de gratis nachtbussen van De Lijn in de verf wilde zetten. Dit jaar worden er extra bussen voorzien om iedereen veilig thuis te brengen. "Vorig jaar hebben onze chauffeurs zo 2.700 carnavalisten naar huis gebracht", zegt woordvoerder Joachim Nijs Van De Lijn. Dit jaar wordt er vijf keer extra gereden tussen Vlezenbeek en Halle. Richting Beersel en Ruisbroek rijdt de carnavalsbus 's ochtends vroeg ook twee keer extra. De bus vanuit het Pajottenland rijdt kort voor middernacht ook een keer extra richting Halle om late Pajotse feestvierders naar het centrum te brengen.





Op www.delijn.be is alle informatie te vinden over de carnavallijnen 11, 22, 33, 44, 55 en 66.