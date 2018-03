Extra laad- en losplaatsen 30 maart 2018

Het stadsbestuur laat in de komende maanden extra laad- en losplaatsen inrichten in de buurt van de Basiliekstraat. Een deel van de parkeerzone vlak bij het kruispunt met de Willamekaai wordt alvast een laad- en loszone. De gemeenteraad keurde die aanpassing al goed. Ook in de Volpestraat en de Vuurkruisenstraat, en op het Possozplein worden extra laad- en loszones voorzien. Dit op vraag van de handelaars. "Heel wat leveranciers parkeerden hun voertuigen dan ook op een onveilige manier", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). "En dat is natuurlijk zeker voor voetgangers en fietsers gevaarlijk." (BKH)