Extra controle op foutparkeerders 02 februari 2018

Agenten van politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) gaan extra aandacht besteden aan foutparkeerders. In de drukke commerciële centra klagen bewoners vaak over wagens die voor de oprit van een huis of een garage staan. Maar ook over voertuigen die deels op het voet- en fietspad staan en dat vaak weken aan een stuk. In samenwerking met de gemeenschapswachten zal de politie nu extra controles uitvoeren, ook in de blauwe zones. (BKH)