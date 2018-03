Extra bord licht donkere kant Baron Jacques toe 24 maart 2018

02u26 0 Halle Zoals aangekondigd, heeft de Baron Jacquesstraat in Halle een verklarend onderbord gekregen, dat ook de donkere kant van de volksheld toelicht.

De organisatie Averechts pleitte al langer voor zo'n verklarend onderbord. Baron Jacques is dan ook een gecontesteerd figuur uit het koloniale tijdperk. Hij werd gelauwerd als generaal in de Eerste Wereldoorlog, maar had in de negentiende eeuw mensen geterroriseerd in het kader van de rubberwinning. Het ene praat het andere natuurlijk niet goed, en daarom ijverde Averechts aanvankelijk zelfs voor een naamsverandering. Het stadsbestuur koos er echter voor om de straatnaam te behouden, maar de figuur Baron Jacques wel toe te lichten met een onderbord. (BKH)