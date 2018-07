Extra beperking voor verkeer op kanaal 28 juli 2018

De vaarbeperking op het Kanaal Brussel-Charleroi wordt verder uitgebreid. Enkele weken geleden werd al beslist om de diepgang voor schepen te beperken tot 2,30 meter omdat het waterpeil in het kanaal sterk gedaald is door het warme en droge weer. Voortaan wordt die diepgang beperkt tot 2 meter, en dat tussen de sluizen van Ruisbroek en Lembeek over een afstand van 11 kilometer. Ook het versluizen van schepen werd eerder al beperkt om water te besparen. (BKH)