Expo toont streek 'Door de lens van de bezetter' 07 september 2018

In de Halse binnenstad kan iedereen nog tot 25 november foto's bekijken die de Duitse bezetter in de Eerste Wereldoorlog maakte in de streek. Dertig Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten namen in 1917 in het hele land meer dan 10.000 foto's van kerken, begijnhoven, kastelen, kunstwerken en andere erfgoedstukken. De collectie wordt sinds 1948 beheerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). "Het toont een beeld van ons erfgoed tijdens de oorlogsjaren", legt Nicolas Mazeure van de dienst Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant uit. "Je kan in Halle foto's zien van de Sint-Martinusbasiliek en andere historische gebouwen maar er werd ook een selectie gemaakt van beelden uit de hele regio. Tegelijk wordt er soms ook een beeld bijgeplaatst van de situatie vandaag en dan zie je wel hoe een stad en een gemeente kan evolueren." De panelen staan op de Grote Markt, in de Sint-Martinusbasiliek en het Kardinaal Cardijnplein. (BKH)