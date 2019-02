Experts treinramp houden voet bij stuk: “Licht stond niét op groen” WHW

26 februari 2019

15u16 0 Halle Op de tweede zitting rond de treinramp in Buizingen hebben de deskundigen nogmaals bevestigd dat het licht op rood stond. “We blijven erbij dat er geen enkele technische indicatie is dat het sein op groen stond op het moment van het ongeval”, klonk het voor de Brusselse strafrechter.

Vorige week al hielden de aanwezige deskundigen vol dat het licht op rood stond toen de trein voorbijkwam. De verdediging had op het einde van de zitting verwarring gezaaid door beelden te tonen uit een RTBF-journaal. Hierop was te zien dat het licht op 20 februari, 5 dagen na de ramp, op groen stond. Hierover brachten de deskundigen nu klaarheid. “Op die dag waren er werkzaamheden door Infrabel voorzien. Daarom stond het licht toen enkele minuten op groen. De onderzoeksrechter had de plek al vrijgegeven. Het registratietoestel toont aan dat om 10.02 uur het licht even op groen stond”, aldus de experts. Volgens hen moet het beeld toen gemaakt zijn geweest door de Franstalige omroep. Ook de advocaten van Infrabel bevestigden deze stelling aan de hand van een proces-verbaal.

Rood licht

Datzelfde registratietoestel toonde daarentegen aan dat het licht op rood stond op het moment van het ongeval. “We blijven er dus bij dat er geen enkele technische indicatie is dat het sein op groen stond op het moment van het ongeval”, bevestigden ze hun getuigenis van vorige week. De komende maanden wisselen de verschillende partijen conclusies uit. Op 16 september vangen de pleidooien aan. Nog voor het einde van het jaar wordt het vonnis verwacht.