Exhibitionist wordt geïnterneerd 19 april 2018

02u31 0 Halle Een 33-jarige man uit Halle werd geïnterneerd na meerdere feiten van openbare zedenschennis.

Op 23 maart 2016 hing de dertiger 's ochtends al rond in de buurt van enkele scholen in zijn thuisstad. Hij 'verraste' enkele ouders en hun kinderen door voor hun neus op te duiken en zijn geslachtsdelen te tonen. Ook 's middags en na schooltijd ging hij daar gewoon mee door, tot hij uiteindelijk opgepakt kon worden. "Ik had op Valentijnsdag te horen gekregen dat ik vader zou worden", vertelde hij. "Aanvankelijk was ik euforisch, maar daarna sloegen de onzekerheid en de spanning toe. Ik ben te veel beginnen drinken, met de feiten tot gevolg."





De man werd vrijgelaten, op voorwaarde dat hij geen alcohol meer zou drinken en geen nieuwe feiten zou plegen. Maar een maand later was het opnieuw prijs - opnieuw in de buurt van twee Halse scholen. (WHW)