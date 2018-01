Exhibitionist was "onzeker door nakend vaderschap" 02u28 0 Halle Een 33-jarige man uit Halle zal mogelijk geïnterneerd worden nadat hij zijn geslachtsdeel meermaals ontblootte in de buurt van scholen. Al was het vooral zijn 'uitleg' die opmerkelijk te noemen is: "Mijn nakende vaderschap had me onzeker gemaakt."

De eerste feiten dateren van 23 maart 2016. Die ochtend hing de dertiger rond in de buurt van enkele scholen in Halle. Meermaals sprong hij plots voor ouders en hun kinderen, om dan zijn broek te laten zakken en zijn geslachtsdeel te tonen. 's Middags en na schooltijd ging hij daar ook nog eens mee door, tot hij uiteindelijk opgepakt kon worden.





Tijdens zijn verhoor kwam een opmerkelijke 'verklaring' voor zijn niet-alledaagse gedrag naar voren. "Ik had op Valentijnsdag te horen gekregen dat ik vader zou worden", klonk het. "Aanvankelijk was ik euforisch, maar daarna sloegen onzekerheid, angst en spanning toe. Ik ben te veel beginnen drinken, met de feiten tot gevolg."





De Hallenaar werd uiteindelijk onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Drugs- en drankgebruik was uit den boze en hij moest zich psychiatrisch laten behandelen. Maar twee weken later, op 5 april, was het opnieuw prijs. Deze keer liet hij zijn broek zakken ter hoogte van het Don Bosco Instituut.





Doelloos door het leven

Net als bij de vorige zittingen, die uitgesteld werden, kwam de man ook nu niet opdagen in de rechtbank. Het psychiatrisch verslag dat daar aangehaald werd, was evenwel vernietigend voor hem. "Een geïsoleerde, werkloze man die doelloos door het leven gaat. Bovendien heeft hij geen enkel schuldbesef, waardoor de kans op recidive erg groot is." Hoewel de man sinds 5 april 2016 geen nieuwe feiten meer pleegde, vorderde het parket toch de internering. "Als u hem niet schuldbekwaam acht, dan zijn er in de huidige wetgeving weinig opties", aldus zijn advocaat Bart Siffert. "Ofwel is hij geestesgestoord en moet u hem interneren, ofwel werd er aan de voorwaarden niet voldaan en moet u hem vrijspreken. Een tussenweg is er niet." Uitspraak op 31 januari. (WHW)