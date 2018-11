Evenveel Engelse als Franstalige boeken in Halse bibliotheek Bart Kerckhoven

30 november 2018

14u21 0 Halle In de Halse bibliotheek kunnen er 1.184 Engelse boeken uitgeleend worden en dat zijn er ongeveer evenveel als Franstalige boeken. Dat blijkt uit cijfers die schepen Marc snoeck (Sp.a) bekendmaakte op de gemeenteraad in Halle.

Raadslid Anne-Marie Mestdag (UF) vindt dat de collectie uitgebreid moet worden maar schepen Snoeck ziet daar geen reden toe. “We hebben 1.184 Engelstalige boeken”, zegt Snoeck. “Er zijn een twaalfhonderdtal Franstalige boeken, 127 Duitse, 97 Spaanse en 94 Italiaanse boeken. In de andere talen zijn nog eens 229 boeken te vinden.”

De schepen benadrukte ook dat er voor de Franse boeken voor kwaliteit gekozen wordt. “We kiezen voor oorspronkelijk Franstalige boeken en dus geen vertalingen vanuit het Engels naar het Frans”, zegt Snoeck. “Dit is een bewuste keuze. Omdat we willen waken over de kwaliteit van de boeken. Deze collectie is zeer up-tot-date. Elk jaar worden nieuwe exemplaren aangekocht en worden exemplaren die niet meer ontleend worden, afgevoerd. De ruimte voor de anderstalige boeken is namelijk vrij beperkt en op die manier zijn er altijd recente titels beschikbaar.”

Samenwerken met een Franstalige bibliotheek zoals Mestdag suggereerde ziet de schepen niet zitten. “Een vroegere samenwerking met de bibliotheek van Edingen werd stopgezet”, aldus Snoeck. “Wij leverden Nederlandstalige boeken aan maar onze boeken kwamen niet vlot terug en de Franstalige boeken die zij aanleverden waren niet echt aantrekkelijk. Het ging om losse plastieken kaften en geen recente exemplaren. Uiteraard behielden ze deze boeken voor hun eigen publiek.”