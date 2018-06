Essenbeek maakt zich op voor twee dagen Vlaamse Kermis 22 juni 2018

Het Halse gehucht Essenbeek is twee dagen aan het feest. Vanavond wordt er al een kubbtornooi afgewerkt en mag Balkan Gipsy Band Djurdjevaks de Vlaamse kermis muzikaal openen maar dit weekend barst het feest pas echt los.





Zaterdagvoormiddag is er tot 13 uur een grote rommelmarkt. Kinderen kunnen er ravotten op springkastelen, zich laten schminken en spelletjes spelen. De voetbalwedstrijd België-Tunesië wordt dan weer op groot scherm vertoond vanaf 14 uur en clownsduo Pipo en Pipette mag tussen 16 uur en 17 uur met de allerkleinsten plezier maken. 's Avonds programmeerden de organisatoren voor de jeugd ook de Ghostrockers maar met optredens van Gerammel en Geboenk, Sergio, coverband Hammertime en hoofdact Soulbrothers zal naar het einde toe vooral het oudere publiek op de dansvloer staan. The Love Heroes mogen de elfde editie van de Vlaamse kermis afsluiten.





(BKH)