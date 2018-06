Eric Baranyanka laat nieuwe single los op publiek 02 juni 2018

De jongste jaren richtte Eric zich vooral op zijn kinderen, al kon je hem ook vaak genoeg zien als het gezicht van de Ketnetband. "Maar nu wil ik vooral mijn eigen ding doen", aldus Baranyanka, die afkomstig is uit Burundi en een groot deel van zijn jeugd in Lembeek doorbracht. Voor zijn nieuwe single werkte hij samen met pianist Steven Jacobs, en nam hij een zonnige clip op die intussen ook te zien is op YouTube.





De zanger en presentator treedt ook opnieuw op met The Nile, zijn oude band waarmee hij ook in Halle en omgeving furore maakte. Baranyanka woont intussen al enkele jaren in het Antwerpse, maar zakt nog vaak af naar Halle. (BKH)