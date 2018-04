Erfgoeddag in teken van 'Kiezen' 20 april 2018

Op zondag 22 april nemen elf Pajotse gemeenten deel aan Erfgoeddag. In de hele regio zijn er meer dan twintig gratis activiteiten. Het nationale thema is 'Kiezen'. Zo houdt de gemeente Gooik een tentoonstelling over de geschiedenis van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast wijt de stad Halle een expo aan de historie van Prins Carnaval. Bezoekers kunnen op de deelnemende locaties ook zaadkaartjes planten. "Zo houden de mensen erfgoed in stand. Ze kunnen ook op een kaartje noteren welk erfgoed ze in de toekomst willen bewaren", aldus de organisatie. Wie het regioprogramma wil ontdekken, kan dat via www.erfgoeddagpz.be. (MEN)