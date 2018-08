Engelsen en Duitsers herdenken samen bevrijding Hondzocht 29 augustus 2018

Een delegatie van de Welsh Guards uit het Verenigd Koninkrijk en de familie van een Duitse soldaat die sneuvelde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zullen zaterdag een herdenking bijwonen aan een gedenkteken in het Lembeekse gehucht Hondzocht. De Werkgroep Oud Halle organiseert de plechtigheid. Het waren Welsh Guards die op 3 september 1944 slaags raakten in Hondzocht met enkele terugtrekkende Duitse troepen. Om 9.30 uur begint de herdenking, nadien volgt een bezoek aan de Sint-Martinusbasiliek. "Zowel de familie van de Duitse soldaat als de Welsh Guards hebben de restauratie van een mirakelschilderij gesponsord", legt Ghislain Stas van de Werkgroep Oud Halle uit. "Die dag willen we beide werken een plaats geven in de basiliek. Het zal een mooi moment zijn dat de vrede symboliseert." (BKH)