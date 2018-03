En plots ligt kazerne vol knuffels OUDERS BEDANKEN KINDVRIENDELIJKE BRANDWEER MEER DAN UITGEBREID TOM VIERENDEELS

21 maart 2018

02u39 0 Halle Een dankjewel van formaat, zo omschrijven we de actie van Marie-Emilie Dumay en Jimmy Vander Elst uit Sint-Pieters-Leeuw het best. Toen hun zoontje Nathanael vorige maand opgehaald werd door ambulanciers, konden zij hem kalmeren met een knuffeldier dat hij nadien niet meer los wilde laten. Wat gecompenseerd werd met... honderden knuffels.

Alles begon op 25 februari. "Nathanael, die toen net zes maanden geworden was, had die dag hevige en aanhoudende koorts", vertelt mama 'Emi'. "Hij verbleef bij zijn meter, waar beslist werd om een ziekenwagen op te roepen." Die vertrok aan de post van brandweerzone Vlaams-Brabant West in Dilbeek, met aan boord brandweermannen Kurt en Luc. "Maar al die commotie - sirenes en hulpverleners - stelden Nathanael niet echt gerust", vervolgt Emi. "Hij bleef maar in paniek huilen, tot één van de ambulanciers een Mickey Mouse-knuffel tevoorschijn toverde. Plots liet hij elk onderzoek en spuitje zonder morren toe. De knuffel mochten we uiteindelijk houden - Nathanael wil er niet meer van gescheiden worden. Hij is intussen overigens weer helemaal de oude."





Via sociale media

Het is de ouders evenwel bijgebleven: één knuffel, en hun baby was meteen rustig. "Ik heb via Facebook contact gezocht met Kurt om hen te bedanken, maar ik wilde nog meer doen", aldus Emi. "Financieel kunnen we hen niet steunen, maar die knuffel deed me inzien dat elk kindje zo'n aandacht verdient wanneer het mee moet in de ziekenwagen." En dus lanceerde ze via sociale media de vraag om zoveel mogelijk knuffels te schenken. "Nog geen 48 uur later was ons huis gevuld met knuffels", lacht Emi. "We kregen mensen aan de deur die ik totaal niet kende - een man had zelfs acht volle zakken bij zich. Jimmy en ik hebben ze gesorteerd en gewassen. In totaal driehonderd knuffels, goed voor twintig à dertig volle wasmachines."





Emi overhandigde de zakken vorige week aan de brandweermannen van de post in Dilbeek. "Wij verdelen ze nu over alle posten binnen onze zone die een ziekenwagen hebben", zegt brandweerman Kurt Dedobbeleer. "Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Knuffels hebben al vaker hun nut bewezen in onze ziekenwagen. We zien dat ze kindjes echt gerust kunnen stellen. Maar driehonderd is voor ons ook wat veel. Daarom hebben we ook een deel doorgegeven aan Team Kind Dilbeek en de Welzijnscampus Groot-Bijgaarden. We zijn de ouders uiteraard enorm dankbaar."





Nieuwe lading

Maar voor Emi en Jimmy is het nog niet voorbij. "Intussen staat de teller opnieuw op tweehonderd knuffels", klinkt het. "Die zullen we nu aan de Brusselse politiezone Montgomery schenken, gezien de politiezone Zennevallei (waar Sint-Pieters-Leeuw onder valt, red.) geen interesse had. Ik wil me hier nog verder voor blijven inzetten, zodat we knuffels kunnen schenken aan organisaties of hulpdiensten. Wie er te veel heeft, kan me via Facebook bereiken door te zoeken via 'Emi Jimmy'."