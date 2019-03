Elektrocutiegevaar in kantine: Brandweer keurt Lamme Guiche Stadion af voor voetbalwedstrijden Bart Kerckhoven

07 maart 2019

16u30 0 Halle Het eerste elftal van SK Pepingen-Halle moet voor de wedstrijden in de derde amateurklasse voorlopig uitwijken naar het stadion in Pepingen. Het Lamme Guiche Stadion in Halle is afgekeurd door de brandweer omdat er elektrocutiegevaar is in de kantine en ook de oude staantribune is onveilig.

SK Pepingen-Halle neemt het zondag 10 maart op tegen KVC Jong Lede maar werkt die wedstrijd niet af in Halle maar wel in het Paul Claes Stadion op de Vroembos in Pepingen. “De brandweer heeft het stadion geïnspecteerd maar onveilig verklaard”, legt voorzitter Roger De Ridder uit. “We hebben de brandweer zelf gevraagd om alles eens na te kijken. Vooral de kantine is in slechte staat. Er bestaat volgens de brandweer elektrocutiegevaar omdat de muren erg vochtig zijn. Ook de staantribune is niet meer veilig. Iedereen weet dat de kantine en de staantribune hun beste tijd gehad hebben maar we dit hadden wel niet verwacht.”

De club komt uit in de derde klasse amateur A maar de tijdelijke verhuis naar het stadion in Pepingen is geen probleem. “Het Paul Claes Stadion voldoet ook aan alle normen maar we hopen wel dat we snel naar Lamme Guiche kunnen terugkeren want het is een mooie locatie. Alles hangt wel af van de CVBA Halse Sportclub die het stadion in erfpacht heeft. Ze moeten nu investeringen doen zodat het stadion opnieuw kan gebruikt worden. Die staantribune hoeft niet meteen vernieuwd te worden maar zeker de kantine moet opgeknapt worden. Die inkomsten zijn voor onze club heel belangrijk.”

Bij CVBA Halse Sportclub konden we donderdag niemand bereiken voor commentaar.