Eindelijk overdekte perrons NMBS INVESTEERT MEER DAN 7 MILJOEN EURO IN STATION BART KERCKHOVEN

16 maart 2018

02u40 0 Halle De NMBS investeert de komende jaren meer dan 7 miljoen euro in het station van Halle. Er wordt niet alleen een parkeergebouw opgetrokken, maar ook de perrons worden eindelijk overdekt en dat is goed nieuws voor de zesduizend reizigers die er vaak in regen en wind op de trein staan te wachten.

Het station van Halle is qua architectuur een van de meest in het oog springende stationsgebouwen van het land. De moderne stationsluifel verving midden jaren negentig het klassieke gebouw dat dateerde uit de achttiende eeuw. Maar hoe modern het gebouw er ook uitzag, de reizigers moeten het op het perron al jaren met veel minder comfort stellen. De roltrap en de lift werden de voorbije jaren geïnstalleerd en intussen werden enkele schuilhuisjes opgetrokken zodat reiziger toch wat beschut konden wachten op de trein. Maar de komende vijf jaar staan er grote investeringen op stapel in en rond het station van Halle. In totaal wordt er 7.095.011 euro voorzien voor de werken. Zo zullen de perrons volledig overkapt worden. "Die overkapping zal zich uitstrekken vanaf de voetgangersbrug tot aan de tunnel aan het stationsgebouw", zegt woordvoerster Ines Venneman van de NMBS. "Dit zal zeker het comfort verbeteren van de reizigers in het station."





Parkeertoren

Dagelijks nemen meer dan zesduizend mensen de trein in Halle en zo is dat station zelfs het drukste van heel Halle-Vilvoorde. "We hebben van bevoegd minister François Bellot (MR) een brief ontvangen waarbij hij de investeringen bevestigt", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "We zijn zeker tevreden want de voorbije jaren hebben we steeds aan de NMBS gevraagd om in ons station te investeren."





De burgemeester kijkt vooral uit naar de bouw van de parkeertoren. Die staat al jaren op de planning maar daar is nu eindelijk geld voor voorzien. Alleen al die werken zullen 5,7 miljoen euro kosten en leveren 330 parkeerplaatsen op. "Mensen komen te voet en met de fiets naar het station maar een groot deel komt toch met de wagen", zegt Pieters. "Vandaag parkeren die pendelaars zich op de tijdelijke parking die we verder aanleggen maar op termijn wordt dat een voorstadsparking voor wie Halle bezoekt. Het is belangrijk dat de treinreizigers dus elders een plek kan vinden. Er werd in de straten rond het station ook al bewonersparkeren ingevoerd. De bouw van de parkeertoren is dus heel belangrijk voor Halle.





Extra verkeer

De keerzijde is dat het misschien wat extra verkeer zal aantrekken maar vanuit het station zijn er zoveel mogelijkheden met het openbaar vervoer dat de investering zeker te verantwoorden is."





De bouw van de parkeertoren zou al volgend jaar kunnen starten zodat die in 2020 klaar is. Voor de overkappingen van de perrons is nog geen timing bekend al moeten die werken ook de komende vijf jaar gebeuren.