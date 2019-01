Eerstejaars Don Bosco Instituut Halle krijgen modern ‘STEM’-gebouw Vlaams minister Hilde Crevits kent 2,4 miljoen euro subsidies toe Bart Kerckhoven

18 januari 2019

16u06 0 Halle De eerstejaars van het Don Bosco Instituut volgen binnen een paar jaar les in een modern schoolgebouw. Achter de oude drukkerij wordt een nieuwbouw opgetrokken voor de ‘STEM’- richting. Het project kost ongeveer vier miljoen euro. De Vlaamse overheid neemt daarvan 2,4 miljoen euro voor haar rekening.

Aan de vooravond van de grote Pensenkermis van het Don Bosco Instituut in Halle werd goed nieuws de wereld ingestuurd op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): Don Bosco mag rekenen op 2,4 miljoen euro subsidies om een belangrijk project op de campus te realiseren. Op de school zitten ongeveer tweeduizend leerlingen. “We gaan een nieuwe blok bouwen van twee verdiepingen”, legt technisch directeur Philip Van Hamme van Don Bosco Halle uit. “Daarin creëren we 1.600 vierkante meter nieuwe ruimte voor de leerlingen van de eerste graad.”

De school zet in op het STEM-concept bij de start van carrière van de leerlingen. STEM staat voor Science, Technology, Engeneering en Mathematics. De nadruk ligt dus vooral op de exacte wetenschappen. “Vandaag hebben we die STEM-lokalen ingericht in de oude drukkerij”, zegt Van Hamme. “Maar we willen STEM invullen op een moderne manier en dus is een nieuwbouw noodzakelijk. Zo kunnen we niet alleen kiezen voor de energiezuinigste oplossingen maar kan alles ingevuld worden zoals het in een school vandaag moet zijn. We kiezen voor grote ruimtes waar de leerlingen aan de slag kunnen, maar waar ze ook gewoon lessen kunnen volgen en aparte begeleiding kunnen krijgen. Daarvoor moeten we afstappen van de klassieke indeling in klaslokalen die we vandaag kennen. Het geheel moet multifunctioneel zijn en aangepast kunnen worden aan de noden van het moment.”

In Vlaams-Brabant genieten 32 scholen in totaal van veertien miljoen euro steun van de Vlaamse overheid. Don Bosco Halle is alleen al goed voor 2,4 miljoen euro van dat bedrag. “Don Bosco is een grote technische school, wellicht zelfs de grootste van Vlaanderen”, zegt Van Hamme. “Daarom hebben investeringen op de campus altijd een kostprijs. Maar we halen zelf wel nog steeds 40 procent van het totaalbedrag op. Daarom ook dat we bijvoorbeeld dit weekend een Pensenkermis organiseren. Voor de school is het belangrijk dat we mee evolueren en dan is die nieuwbouw zeker nodig.”

Don Bosco Halle wil dit jaar op zoek naar een aannemer zodat de bouw begin 2020 dan kan starten. Het nieuwe gebouw wordt opgetrokken naast het S-gebouw dat zes jaar geleden in gebruik genomen werd. Wanneer het nieuwe gebouw klaar is kan dan de oude drukkerij afgebroken worden.