Eerste werken starten voor voetgangersbrug 06 september 2018

Deze week starten de eerste werken voor de voetgangersbrug die over het Kanaal Brussel-Charleroi aangelegd wordt ter hoogte van het station van Halle. De brug zal de Sint-Annabrug heten en moet op termijn heel wat tijd besparen aan voetgangers en fietsers die vanaf de stationsbuurt en de Sint-Rochuswijk naar het stadscentrum willen. Zij moeten vandaag nog uitwijken naar de Bospoortbrug of de Nederhembrug. De nieuwe brug sluit aan op de bestaande voetgangersbrug en zal landen op de Willamekaai in de buurt van de Dijkstraat. De eerste voorbereidende werken starten op donderdag 6 tot en met zaterdag 8 september op de Graankaai die afgesloten zal worden. Van maandag 10 tot vrijdag 14 september wordt dan gewerkt op de Willamekaai waar de hinder wel beperk zal blijven. De bouw van de voetgangersbrug past in de plannen voor de modernisering van het Kanaal Brussel-Charleroi tussen Halle en Brussel. (BKH)